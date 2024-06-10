"شنقاً".. طالب مصري ينهي حياته قبل امتحان الثانوية

أنهى طالب في مصر حياته شنقًا، قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية اليوم الاثنين.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الطالب شنق نفسه داخل غرفة منزله بمركز بني مزار شمالي محافظة المنيا، وأشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطالب يعاني من اضطرابات نفسية منذ عدة أشهر، ما دفعه للانتحار قبل بدء الامتحانات بساعات قليلة، وفق ما ذكر موقع "مصراوي".

وأشار إلى أنه جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.