سلسلة "ولاد ايَزّة" الكوميدية تُغضب المعلمين في المغرب

أثارت السلسلة الكوميدية "ولاد ايزّة، التي تعرضها القناة الأولى الحكومية وقت الذروة، غضب الأساتذة والمعلمين في المغرب، واعتبروها تسيء إليهم وتقدم رجال التعليم في صورة سيئة لا تليق بمكانة المدرس في المجتمع.

وعبر عدد من نساء ورجال التعليم المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، بشكل واسع عن امتعاضهم من الصورة "السيئة" التي قدّم بها المسلسل الكوميدي، لمخرجه إبراهيم الشكيري، الأساتذة والمعلمين خلال حلقته الأولى.

وسلسلة "ولاد ايزّة" عمل كوميدي، يحكي قصة الأرملة القوة "ايزّة"، التي كرست حياتها لتربية ابنها "علي" منذ وفاة زوجها، لكن الأوضاع تتبدل عقب وصول ابنها الثاني "مراد" وزوجته من فرنسا.

وحققت الحلقة الأولى من سلسلة "أولاد ايزّة"، التي تعرف مشاركة دنيا بوطازوت، وسكينة دابيل، وفتاح الغرباوي، وأحمد الشركي، أكثر من نصف مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب"، لتحتل المركز الثالث في قائمة "الترند" المغربي.

وسجل رجال التعليم، أن مشاهد في الحلقة الأولى من مسلسل "ولاد ايزّة"، تعكس "إهانة" رجال ونساء التعليم، من خلال شخصية "علي" الذي تم نعته بـ"المعتوه"، والشحيح، وضعيف الشخصية، وبدا رث الملبس، وقليل الحيلة.