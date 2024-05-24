عريس يثير جدلاً في مصر بتقبيله قدم زوجته السورية خلال زفافهما (فيديو)
أثار مصري جدلاً واسعًا بعد قيامه بتقبيل قدم زوجته السورية في حفل زفافهما، الأمر الذي رأى فيه متابعين أمرًا "غير لائق" ويحطّ من كرامة الزوج.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل زفاف أقيم في مصر، لعريس مصري في الخمسين من عمره، وزوجة أربعينية تحمل الجنسية السورية، قام خلالها العريس بتقبيل قدم عروسة أثناء إلباسها "خلخالاً" ذهبيًا في قدمها.
وتحدث العريس خلال الفيديو المتداول أنه يبحث منذ مدة عن زوجة تفهمه وتحبه، بشرط أن تطلب هي الزواج منه، مشيرًا إلى أن عروسه هي من طلبت الزواج منه، قائلة: "بعد إذنك.. من فضلك.. لو سمحت.. ممكن تتجوزني؟".
وأشار العريس إلى أنه وعدها بحفل زفاف يتحدث عنه الجميع، ولم يقم به أحد من قبله، ولن يستطيع أحد إقامته بعده إلا إذا قام بتقليده، مؤكدًا أنه أحبها لأنها أشعرته بقيمته ووجدانه، بحد قوله.
وأكد العريس أنه يقدم نموذجًا للشباب المقبلين للزواج عن كيفية اختيار شريك الحياة، موضحًا أنه "إن لم يفعل ذلك سيحاسبه الله، وفق تعبيره.
ونفى العريس أن يكون قبَّل قدّم زوجته، سعيًا خلف "الترند"، وأنه ما كان ليفعل ذلك لو أنها لا تحبه، لكنه متأكد من حبها له.
من جانبها، كشفت العروس التي تدعى "سوزان" أنها أحبته لشهامته وحبه لها، مشيرة إلى أنها مرّت بضائقة ما، لتجده يقف إلى جانبها، وترك لها منزله لتقيم فيه مع أولادها وقام باستئجار منزل لنفسه، وقال لها: "بيت أخوكِ مفتوح".