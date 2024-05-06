عبادي الجوهر يوجه كلمة لمحمد عبده بعد إصابته بالسرطان (فيديو)

وجّه الفنان السعودي المعروف عبادي الجوهر رسالة مؤثرة إلى مواطنه الفنان محمد عبده، الذي أعلن عن إصابته بمرض السرطان مؤخراً.

وقال الجوهر في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية: "أنا لم أعرف إلا أليوم، نسأل الله أن يشفيه ويعافي عنه وأن يحفظه لأولاده وأهله وجمهوره ومحبيه".

وأضاف: "كنت أود الاتصال به، وسيكون إن شاءالله اتصال بيننا للاطمئنان عليه بإذن واحد أحد، وأسال الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه".

يذكر أن الفنان محمد عبده أعلن عن إصابته بسرطان البروستاتا وأنه يتعافى وبصحة جيدة وفي طور التحسن.