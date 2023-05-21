بوتين لقديروف: لحيتك أصبحت طويلة

مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم الشيشاني رمضان قديروف خلال اجتماعه مع مسؤولي الجمهوريات والأقاليم الروسية الواقعة في شمال القوقاز.

وعرض برنامج "موسكو الكرملين بوتين" مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس بوتين متعجبا من طول لحية قديروف.

ويظهر في المقطع أن لحية قديروف لفتت أنظار الرئيس بوتين فور جلوسه ليقول له ممازحًا: "رمضان أعتقد أن لحيتك نمت بشكل كبير".

وأضاف بوتين ملوحًا بإصبعه: "كل شيء لدينا تحت السيطرة".