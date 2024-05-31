راندا البحيري تثير جدلا بعد تضامنها مع اللاعب المغربي محمد الشيبي

وكتبت راندا البحيري، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع "انستغرام"، قائلة: "متضامنة مع اللاعب المغربي محمد الشيبي، وأرفض قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بوقفه 6 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه مصري".

وتعرضت الفنانة المعروفة بتشجيعها لنادي الزمالك المصري للهجوم من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفها، حيث وصفوها بأنها غير منصفة، وتضامنت مع لاعب نادي "بيراميدز"؛ بسبب أنه في خصومة مع لاعب من النادي الأهلي، النادي المنافس لناديها الذي تشجعه.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الخميس، إيقاف محمد الشيبي لاعب "بيراميدز" 6 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد حبس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي؛ بسبب اعتداء الأخير على اللاعب المغربي.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، أمس الخميس، بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي في الدعوى القضائية التي حركها ضده المغربي محمد الشيبي لاعب "بيراميدز".

واتهم "الشيبي" لاعب الأهلي بالإهانة، والضرب، والسب والقذف، خلال واقعة صفعه على وجهه عقب لقاء الأهلي وبيراميدز، يوم 23 يوليو 2023، في الدوري المصري.

وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع حسين الشحات من مزاولة أي نشاط رياضي تابع للهيئات الإدارية لمدة 5 أعوام مقبلة.

وتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد لاعب بيراميدز؛ لمخالفته لوائح الاتحاد المصري، وأيضًا اللوائح الدولية فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء المدني في واقعة رياضية.

وعقب قرار الحبس، عقد اتحاد الكرة المصري، اجتماعًا طارئًا مساء اليوم الخميس، قرر من خلاله إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح، واللجوء إلى القضاء.