"الأطباء الفلسطينيون" تُنفذ إضرابًا عن العمل في المستشفيات الحكومية غدًا

قالت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، إن "الأطباء لن يتوجهوا غدًا إلى عملهم، بمن فيهم المديرون، في كافة المستشفيات الحكومية"، داعية لوقف التعليم الطبي في جميع الكليات والمستشفيات التعليمية الفلسطينية.

كما دعت إلى "الاعتصام يوم الخميس المُقبل في رام الله"، مؤكدة أنه "على الحكومة تحمل مسؤولياتها لأنها تتعنت وتنصلت من مسؤولياتها لحماية السلم الأهلي والأمن الصحي"، كما أنها هددت بـ"حل نقابة الأطباء".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، هددت النقابة بتنفيذ "إضراب شامل" في كافة المستشفيات الفلسطينية، في حال استمرت الحكومة الفلسطينية بتجاهل مطالبها، ووقف التعدي المتعمد والإساءة للأطباء.

وأكدت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، أن على وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية تحمّل المسؤولية الكاملة تجاه القطاع الطبي، في الضفة الغربية، منوهة إلى أن "اليوم تنتهي المهلة التي منحتها النقابة، للحكومة من أجل وقف التشهير المتعمد للأطباء وحمايتهم".