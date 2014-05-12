صور.. ريهانا تتخلى عن ملابسها الفاضحة

صور.. ريهانا تتخلى عن ملابسها الفاض...

الفنانة الأمريكية تحضر مبارة لكرة السلة بملابس محتشمة بعد أن أعتادت على حضور مثل هذه المباريات بملابس صاخبه ومثيرة.

المصدر: إرم -(خاص) من كنزي عبد العليم

على غير عادتها تخلت النجمة ريهانا عن ملابسها الفاضحة اثناء حضورها مباراة كرة سلة في لوس انجلوس.

ريهانا تعودت حضور مثل هذه المباريات بملابس صاخبه ومثيرة ، لكنها هذه المرة صدمت جمهورها على حد وصف صحيفة "ديلي ميل" بملابسها المحتشمة، كما تخلت ريهانا عن حاشيتها من الحراس الشخصيين التي تحرص أن يلازمونها في كل مكان .

وقد حرص الجمهور على التقاط صورا تذكاريه مع ريهانا وهي بملابسها المحتشمة كأنه حدثا فريدا من نوعه، خاصة أنها طلت في أكثر من مجلة بدون ملابس وعاريه الصدر والمؤخرة أكثر من مره، لهذا كان احتشامها لغزا عند الكثيرين.

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