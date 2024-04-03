أقدم نسخة مصرية من "الكتاب المقدس" تباع في مزاد علني بسعر خيالي

أعلنت دار "كريستي" للمزادات العالمية عن طرح نسخة مصرية من "الكتاب المقدس" مكتوبة على ورق بردي يعود تاريخها إلى الفترة من 250 إلى 350 ميلادي.

ووصفت الدار النسخة في بيان أنها "أقدم نسخة مصرية من الكتاب المقدس"، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتباع النسخة النادرة بمزاد عالمي في لندن يوينو المقبل، وبسعر يقترب من 4 ملايين دولار.

وأوضح يوجينيو دونادوني، كبير المتخصصين في مخطوطات العصور الوسطى وعصر النهضة في الدار، أن "ما لدينا هنا هو أقدم النصوص المعروفة لسفرين من الكتاب المقدس".

وقال إن النسخة كُتبت على مدار 40 عامًا في أحد الأديرة في صعيد مصر، وهي محفوظة خلف زجاج شبكي وتحتوي على "رسالة بطرس الأولى" و "سفر يونان".

وأشار إلى أنه تم اكتشاف المخطوطة في مصر، في الخمسينيات من القرن الماضي، وحصلت عليها جامعة "ميسيسيبي" الأمريكية، وظلت محتفظة بها حتى العام 1981، ثم حصل عليها جامع المخطوطات النرويجي الدكتور مارتن شوين لاحقًا.