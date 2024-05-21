الفنانة اللبنانية كارمن لبس: أنا من أهم الممثلات في العالم بأسره

قالت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، في لقاء مع الإعلامي رايان حايك، على "يوتيوب": "أنا من أهم 5 ممثلات في الوطن العربي، ومن أهم الممثلات في العالم كله، ممثلات وليس نجمات. اسمي يضيف الكثير لأي عمل فيصبح مهمًّا..".

وذلك في معرض ردها على سؤال حول "الإيغو" الخاص بها، وكيف تنظر إلى نفسها. وأضافت لبس: "لا أريد أن ألعب أدوارًا أضيف فيها للعمل شيئًا مميزًا، بل أريد أدوارًا تضيف هي إليّ. أجري يجب أن يكون أعلى أجر بين النجوم، لأني موهوبة وشاطرة وقوية".

واستدركت "لبس" بعد خروجها من شعور "الإيغو" بالقول: "لكن هذا الشعور، لا أمارسه في الواقع، بل أحرص على استشارة الناس حول أي مشهد أصوره، ولا أعتبر نفسي محورًا في كل شيء".

ورغم تأكيد الفنانة اللبنانية، بأنها غير "سعيدة" في هذه المرحلة، إلا أنها وصفت نفسها بـ"المرتاحة"، وأضافت: "أفكر بفلسطين وغزة، وحال اللبنانيين، كيف قبلانين وكيف عايشين.. أفكر بالحيوانات، بالطبيعة، وأزعل كثيرًا أن تتعرض شجرة للأذى، لأن الإنسان حيوان مفترس..".

وحول مسيرتها الفنية، قالت لبس: "لم أحقق شيئًا في الفن!. سبقني العمر، ولم أنجز شيئًا. ربما لأني بدأت متأخرة فنيًّا في سن الـ35 في التلفزيون والسينما، فخسرت الكثير من الوقت، رغم أنني مررت بفترة ذهبية لكنها كانت قصيرة".

وحول عشقها للسينما وتعلقها بها، قالت لبس: "أحب أن أعمل سينما، لكن للأسف لا يوجد. دائما أقول لأمي ليش خلقتيني بلبنان. لو تحملتُ غلاظة الفرنسيين وبقيت في باريس، لأصبحتُ الآن نجمة.. لكن للأسف اشتقت للوطن وعدت إليه!".