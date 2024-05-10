الفنان فؤاد شرف الدين يغادر المستشفى بعد جراحة دقيقة

وتعرض فؤاد شرف الدين، لوعكة صحية أعلن عنها مواطنه الفنان باسم مغنية، الذي كشف عن دخول الفنان شرف الدين في أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، مبينًا أنه يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لا يحتمل التأخير.

وبحسب مغنية، فإن "ابنة النجم السينمائي فؤاد شرف الدين، الممثلة جمانة شرف الدين، أكدت أن والدها يحتاج إلى عملية استئصال ورم حميد في رأسه دون تأجيل أو مماطلة، وأشارت إلى أن كل يوم من التأخير يعرض حياة والدها للخطر".