الفنان فؤاد شرف الدين يغادر المستشفى بعد جراحة دقيقة
غادر الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين المستشفى، الخميس، بعد تحسن حالته الصحية عقب خضوعه لجراحة دقيقة عبارة عن استئصال ورم حميد على الدماغ.
وكشف نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي مستجدات الحالة الصحية لمواطنه، مشيرا أن حالته في تحسن ملحوظ.
وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الحمد لله الزميل فؤاد شرف الدين غادر المستشفى أمس بعد أن اطمأن الأطباء على حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي خضع لها، وهو الآن بمنزله وسط أسرته، وحالته الصحية شهدت تحسنا كبيرا".
وتعرض فؤاد شرف الدين، لوعكة صحية أعلن عنها مواطنه الفنان باسم مغنية، الذي كشف عن دخول الفنان شرف الدين في أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، مبينًا أنه يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لا يحتمل التأخير.
وبحسب مغنية، فإن "ابنة النجم السينمائي فؤاد شرف الدين، الممثلة جمانة شرف الدين، أكدت أن والدها يحتاج إلى عملية استئصال ورم حميد في رأسه دون تأجيل أو مماطلة، وأشارت إلى أن كل يوم من التأخير يعرض حياة والدها للخطر".