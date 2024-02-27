بينهم فنان معروف.. تونس تُوقف 5 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات

قررت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، توقيف 5 أشخاص بينهم ممثل معروف، بتهمة تشكيل شبكة لترويج المخدرات.

وقال موقع "موزاييك" المحلي، إن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في نابل، أصدر بطاقات إيداع بالسجن، بحق 5 أشخاص بينهم "ممثل شاب معروف" بتهمة تكوين شبكة لترويج المخدرات تنشط بين محافظتي نابل والعاصمة تونس.

ولم يذكر الموقع اسم الممثل.