بينهم فنان معروف.. تونس تُوقف 5 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات
قررت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، توقيف 5 أشخاص بينهم ممثل معروف، بتهمة تشكيل شبكة لترويج المخدرات.
وقال موقع "موزاييك" المحلي، إن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في نابل، أصدر بطاقات إيداع بالسجن، بحق 5 أشخاص بينهم "ممثل شاب معروف" بتهمة تكوين شبكة لترويج المخدرات تنشط بين محافظتي نابل والعاصمة تونس.
ولم يذكر الموقع اسم الممثل.
ولفت إلى أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد ألقت القبض على المتهمين بعد معلومات عن تحرك عناصرها باستعمال سيارات فاخرة.
وأسفرت مداهمات نفذتها الشرطة عن ضبط كميات من المخدرات، وسيارات، ومبالغ مالية، بحوزة المتهمين، وفق "موزاييك".