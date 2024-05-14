سلطنة عمان تدشن متحفاً تحت الماء (فيديو)

وأجرى المشرفون على المشروع البيئي والسياحي عمليات تنظيف لقطع المتحف الثماني، إذ تمت إزالة كل الزيوت والبلاستيك، وكل ما يمكن أن يسبب تلوثاً في المكان، قبل إكمال عمليات الإنزال والاستعداد لاستقبال أول دفعة زوار.

وتنتمي القطع الثماني، التي يتألف منها المتحف البحري، إلى وزارة الدفاع، لكنها خرجت عن الخدمة لقدمها، لتبدأ مهمة جديدة وتشكيل بيئة ملائمة لنمو الشعاب المرجانية عليها، وتكاثر الكائنات البحرية حولها، ودعم السياحة البيئية.

وتقول هيئة البيئة إن المشروع يهدف إلى تأهيل وزيادة مساحات الشعاب المرجانية وتعويض المفقود منها بفعل التأثيرات الطبيعية والبشرية، وخلق نظام بيئي جديد يضاهي الشعاب المرجانية الطبيعية. ويُتوقع أن يجذب الموقع الكثير من الكائنات البحرية بمختلف الأحجام.