كيف احتفل الرئيس الأمريكي وزوجته بعيد الحب؟ (صور)

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، مع زوجته جيل بايدن، بمناسبة "عيد الحب"، من خلال عرض فني في الحديقة الشمالية بالبيت الأبيض.

ويعدّ "عيد الحب" أحد المناسبات المفضلة لدى السيدة الأولى، وكان يوم الأربعاء، هو المرة الرابعة الذي ترسل فيها تعبيرات عن حبها للأمريكيين.