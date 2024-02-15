كيف احتفل الرئيس الأمريكي وزوجته بعيد الحب؟ (صور)
احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، مع زوجته جيل بايدن، بمناسبة "عيد الحب"، من خلال عرض فني في الحديقة الشمالية بالبيت الأبيض.
ويعدّ "عيد الحب" أحد المناسبات المفضلة لدى السيدة الأولى، وكان يوم الأربعاء، هو المرة الرابعة الذي ترسل فيها تعبيرات عن حبها للأمريكيين.
ونشر بايدن عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة قديمة ونادرة تجمعه بزوجته وهما يجلسان على الشاطئ، وأرفقها برسالة رومانسية إلى زوجته.
وعبر حسابه في منصة "إكس"، نشر بايدن صورة له وهو يقبل رأس زوجته جيل، كتب معلقاً عليها: "أنت حب حياتي وحياة حبي يا جيلي، عيد حب سعيد".