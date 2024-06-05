إليسا تنتصر قضائيًا على شركة "وتري"
كشف مارك حبقة محامي الفنانة اللبنانية إليسا، عن قرار قضائي جديد حصلت عليه موكلته ضد شركة "وتري"، بعد أن تقدمت الأخيرة بدعوى تطالب خلالها إلزام إليسا وشركة روتانا بوقف توزيع ألبوم إليسا الجديد "أنا سكتين".
وأضاف محامي إليسا خلال مداخلة هاتفية مع "اي تي بالعربي": "تقدمنا بالمستندات التي تثبت أن هذه الدعوى غير قانونية، والمحكمة بعدما درست الأوراق والقضية قضت برد الدعوى، واعتبرت أن القرارات السابقة الصادرة من القضاء، لا زالت سارية المفعول، وأن وتري ليست هي الموزع الحصري لـ إليسا".
وتابع حبقة: "اليوم أصبحت إليسا حرة في توزيع ألبومها الجديد على جميع القنوات بمشيئتها، وهذا القرار مهم للغاية، لأنه يؤكد أن شركة وتري ليس لها أي حق قانوني في توزيع أعمال إليسا".
وناشدت إليسا السلطات القضائية في بلادها في الآونة الأخيرة إثر "ضياع حقها" في قضية استعادة قناتها على موقع يوتيوب، متهمة شركة وتري بالاستيلاء عليها.
ووجهت إليسا نداءً للسلطات القضائية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنه بعد عدة أسابيع من التحقيقات، تم اتخاذ قرار بتسليم قناتها وتطبيق القانون، وإيقاف الشركة التي رفضت الحكم.
وأضافت الفنانة "القاضية العامة غادة تواصلت مع المحقق في القضية وألزمته بإبقاء القناة مع الشركة، دون أن تنظر إلى ملفها"، مستغربة تلك القرارات بالقول: "هيدي بأي بلد بتصير؟ وللحديث تتمة".
من جانبها ردت شركة "وتري" على اتهامات إليسا، و وصفتها بأنها "افتراءات لا تنتهي".