إليسا تنتصر قضائيًا على شركة "وتري"

وتابع حبقة: "اليوم أصبحت إليسا حرة في توزيع ألبومها الجديد على جميع القنوات بمشيئتها، وهذا القرار مهم للغاية، لأنه يؤكد أن شركة وتري ليس لها أي حق قانوني في توزيع أعمال إليسا".

وناشدت إليسا السلطات القضائية في بلادها في الآونة الأخيرة إثر "ضياع حقها" في قضية استعادة قناتها على موقع يوتيوب، متهمة شركة وتري بالاستيلاء عليها.

ووجهت إليسا نداءً للسلطات القضائية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنه بعد عدة أسابيع من التحقيقات، تم اتخاذ قرار بتسليم قناتها وتطبيق القانون، وإيقاف الشركة التي رفضت الحكم.

وأضافت الفنانة "القاضية العامة غادة تواصلت مع المحقق في القضية وألزمته بإبقاء القناة مع الشركة، دون أن تنظر إلى ملفها"، مستغربة تلك القرارات بالقول: "هيدي بأي بلد بتصير؟ وللحديث تتمة".

من جانبها ردت شركة "وتري" على اتهامات إليسا، و وصفتها بأنها "افتراءات لا تنتهي".