ما حقيقة إصابة جورج وسوف بنزيف ونقله إلى المستشفى؟

كشف مصدر مقرب من الفنان جورج وسوف حقيقة إصابته بنزيف حاد ونقله إلى أحد المستشفيات في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": "الفنان جورج وسوف بصحة جيدة، ولم يتعرض لأية أزمة كما تم تداوله عبر وسائل إعلام مصرية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تبحث عن التريند".

وأكد المصدر أن "أبو وديع" ما زال في السعودية، ويلتقي أصدقاءه هناك، وهو بصحة جيدة، بحسب قوله.

وتداولت وسائل إعلام عربية أنباء عن نقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى لإصابته بنزيف حاد بشكل مفاجئ، بعد ساعات من الحفل الذي أحياه، مساء الخميس، في المملكة العربية السعودية، ضمن حفل تكريم الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي.