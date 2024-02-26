آمنة العبيدلي.. أول كابتن طيار قطرية تهبط بنجاح في سويسرا (فيديو)

وتلقت الكابتن طيار القطرية الكثير من عبارات التشجيع والثناء بعد نشر فيديو هبوط الطائرة على منصات الخطوط القطرية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا يزال الحضور النسائي في عالم الطيران القطري محدوداً.

ولازم وصف أول قطرية، آمنة العبيدلي، في عالم قيادة الطائرات منذ أن التحقت الشابة برفقة أخيها في كلية قطر لعلوم الطيران، قبل أن تتخرج من دفعة تضم ثمانية طيارين قطريين، كانت هي المرأة الوحيدة بينهم.

والتحقت العبيدلي بعد التخرج، بالخطوط الجوية القطرية، وبدأت تدريبات التأهيل لتكون مساعد طيار ومن ثم العمل كطيار مساعد على طائرة إيرباص 320 ثم إيرباص 330 وبعدها إيرباص 350 بعد تجميع الساعات والتدريبات والكورسات واحتساب الخبرات، التي اكتسبتها حتى وصلت إلى كابتن طيار.

ومنذ بروز اسمها في عالم الطائرات قبل سنوات، تحث الشابة القطرية مواطناتها على الالتحاق بالقطاع، دون الخوف من صعوبة المهمة ودراستها.

نجاة من حادث تصادم

وتزامنت رحلة العبيدلي نحو مطار زيورخ، مع ما وصفته وسائل إعلام قطرية، بأنه نجاة من حادث تصادم وشيك لطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ 787 وطائرة إثيوبية من طراز A350، أثناء تحليقهما فوق خليج عدن بالقرب من الصومال.

ومر الحادث من دون وقوع الكارثة، بعد أن استجاب كابتن الطائرة القطرية لنظام مانع التصادم الـ TCAS الذي أصدر تحذيراً عاجلاً داخل قمرة القيادة بالنزول لارتفاع أقل لتجنب اصطدام كان محتملا مع طائرة إثيوبية.

وتدخل نظام مانع التصادم الآلي بعد تعليمات خاطئة من المراقب الجوي في مقديشو للطائرة القطرية وذلك بعد إعطائها أمرا بالصعود من ارتفاع 38 ألف قدم لارتفاع 40 ألف قدم في حين كانت الطائرة الإثيوبية تحلق على ارتفاع 39 ألف قدم عكس الطائرة القطرية.