شريف مدكور يرد على وصفه بـ "مذيع السيدات" (فيديو)

وأضاف مدكور، خلال لقاء تلفزيوني أخير: "عندما أُطلق عليّ لقب مذيع ستات مصر، وقالوها بطريقة فيها تريقة، افتكروني هزعل، ولكن المفاجأة بقولهم ده تاج على راسي ثقتهم فيا وحبهم لبرنامجي، وإنه يتقال عليّ كده، أمهات وجدات مصر بيثقوا فيّ ثقة عمياء، وجمهور معظمه من السيدات فوق 40 عاما".

وأشار مدكور إلى أن وجود جمهور ينتظره كل يوم الساعة 4 لمشاهدة برنامجه نعمة كبيرة من الله".

واستكمل الإعلامي المصري: "قُلت على نفسي ماركة مسجلة، ويا رب أبقى قد الثقة دي، وساعات بطلع في برنامجي أوجّه رسالة للأطفال إنه مينفعش نشرب قهوة، مينفعش نشرب شاي، لازم نغسل أسناننا، لأجد مقاطع فيديو ترسلها لي الأمهات في اليوم التالي إن أولادهم نفذوا ما قلته.. لأن أبناءهم سمعوا توجيهاتي ويرددون عمو شريف قال مانعملش كده تاني، ودي أكتر حاجة بتفرحني".