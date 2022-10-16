أفضل الأماكن للإقامة في أمستردام خلال زيارتك الأولى

تعتبر العاصمة الهولندية أمستردام من المدن الآمنة والجميلة والتي تستحق الزيارة، وهي من أفضل الوجهات التي تحتوي على الكثير من الأماكن والمتنزهات، بالإضافة لذلك، يوجد العديد من الخيارات التي يمكن القيام بها في أمستردام.

وهي ليست مدينة كبيرة مقارنة بالعواصم الأوروبية الأخرى، إذ يعيش فيها نحو 850 ألف شخص فقط؛ ما يمنح الزوار فرصة للتجول فيها بعيدًا عن الزحام.

وفيما يأتي أفضل أماكن للإقامة في أمستردام لزيارتك الأولى:

منطقة سينتروم القديمة

تعتبر منطقة "سينتروم القديمة" أقدم حي في أمستردام، وتعود المنطقة إلى القرن السابع عشر، وهي من أكثر المناطق السياحية أهمية في البلاد بأكملها والتي يمكن استكشافها بالدراجة أو برحلة بحرية.

ويوجد في المنطقة محلات بيع التذكارات، ويمكن زيارة ميدان رمبرانت وحي لايدزبلين مركز الحياة الصاخبة في أمستردام.