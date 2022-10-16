أفضل الأماكن للإقامة في أمستردام خلال زيارتك الأولى
تعتبر العاصمة الهولندية أمستردام من المدن الآمنة والجميلة والتي تستحق الزيارة، وهي من أفضل الوجهات التي تحتوي على الكثير من الأماكن والمتنزهات، بالإضافة لذلك، يوجد العديد من الخيارات التي يمكن القيام بها في أمستردام.
وهي ليست مدينة كبيرة مقارنة بالعواصم الأوروبية الأخرى، إذ يعيش فيها نحو 850 ألف شخص فقط؛ ما يمنح الزوار فرصة للتجول فيها بعيدًا عن الزحام.
وفيما يأتي أفضل أماكن للإقامة في أمستردام لزيارتك الأولى:
منطقة سينتروم القديمة
تعتبر منطقة "سينتروم القديمة" أقدم حي في أمستردام، وتعود المنطقة إلى القرن السابع عشر، وهي من أكثر المناطق السياحية أهمية في البلاد بأكملها والتي يمكن استكشافها بالدراجة أو برحلة بحرية.
ويوجد في المنطقة محلات بيع التذكارات، ويمكن زيارة ميدان رمبرانت وحي لايدزبلين مركز الحياة الصاخبة في أمستردام.
حي ويستربارك
يحتوي حي ويستربارك على مزيج رائع من المساحات الخضراء والأماكن المفعمة بالحياة الليلية والكثير من معالم الهندسة المعمارية الشهيرة، بجانب المعارض والأسواق والمهرجانات.
ويمكن الاستمتاع بزيارة بعض أفضل المطاعم أو دخول السينما أو زيارة متحف "هيت شيب" المعلم الأبرز في المنطقة.
أمستردام نورد
تعد مقاطعة أمستردام نورد من المناطق الراقية في أمستردام وهي خيار مثالي لأولئك الذين يبحثون عن أجواء عصرية، وهي قريبة من معالم المدينة الرئيسة، بما في ذلك محطة أمستردام المركزية والقصر الملكي وطريق روكين الشهير.
تشتهر أمستردام نورد بمنازلها الخشبية النموذجية والمناطق التاريخية ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمساحات المفتوحة الكبيرة .
منطقة Oud-west
يعتبر حي Oud-west أحد الأحياء الشهيرة في أمستردام وهو مكان مناسب لأولئك الذين يريدون أن يكونوا محاطين بعدد كبير من السياح.
ويضم متاجر الأزياء ومركز دي هالين الثقافي الذي يضم سينما لعرض الأفلام وأسواقا حرفية، ويمكن زيارة متنزه "فونديل بارك" وهو من أكبر مساحات الغناء في المدينة ويضم حدائق ومقاهي ومسرحًا في الهواء الطلق.
أسيل فلوتانت
تقع منطقة أسيل فلوتانت في أمستردام، وهي مكان يستحق الزيارة والإقامة فيه، وبخاصة بالنسبة للسائحين الذين يزورون أمسترادم للمرة الأولى.
ويمكن الاستمتاع بتجربة الفنادق التي لا مثيل لها، إذ يوجد في المنطقة مجموعة من القوارب التي ترسو في حوض بناء السفن السابق "سيفول" وتحتوي على شقق ذات تصميم فني فريد.
وتتميز جميع الوحدات بإطلالات على البحيرة وتحتوي على منطقة للجلوس، ويوجد بالقرب من هذه المنطقة برج أمستردام ومتحف عين السينما.