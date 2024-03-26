طنجة.. عروس الشمال المغربي (صور)

يفتخر المغاربة بالخصوصية الفريدة لمدينة طنجة، فهي قطعة استثنائية ألهمت الشعراء والأدباء، كما وقع في حُبّها صناع القرار من جميع أنحاء العالم؛ بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الطبيعية المميزة وخيراتها الوفيرة.

يستنشق سكان هذه المدينة الفاتنة، والتي يُلقبها المغاربة بـ"عروس الشمال" ريحاً يمتزج بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فعندها تنتهي أفريقيا ومنها تبدأ أوروبا، ومنذ القدم شكلت طنجة ملتقى الحضارات والقارات.

لهذه المدينة التي تمزج بين الثقافة العربية الأندلسية والإسبانية سحر خاص، فإذا زرتها ولو لمرة واحدة، فكن متيقناً أن صورة دروبها العتيقة الملتوية ستظل عالقة في ذهنك، فهي متحف أثري مفتوح في وجه العموم. وتعد طنجة من بين أقدم مدن المغرب ويدرجها المؤرخون والجغرافيون ضمن المدن الأزلية.