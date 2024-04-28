5 قتلى إثر إعصار في مدينة قوانغتشو جنوبي الصين (فيديو)
قُتل 5 أشخاص إثر إعصار ضرب مدينة قوانغتشو جنوبي الصين، أمس السبت، وفق وسائل إعلام رسمية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الرسمية عن السلطات في البلاد قولها إن 33 شخصًا آخرين أصيبوا جراء الإعصار، فيما لحقت أضرار مادية بنحو 141 مبنى مصنع.
وحذرت السلطات المعنية من خطر الإعصار على مناطق أخرى في المدينة، وسط تقارير غير مؤكدة بأن إعصارا ثانيا ضرب منطقة أخرى في قوانغتشو بوقت لاحق بعد الظهر.
وقالت دائرة الأرصاد الجوية الصينية إن الإعصار وصل حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر إلى ضاحية بايون في قوانغتشو، وهي مدينة مترامية الأطراف ومركز صناعي قرب هونغ كونغ.
وتداول نشطاء على منصة "إكس" مقاطع فيديو توثق غيومًا كثيفة تغطي سماء المدينة، بينما تطاير الحطام في الهواء بفعل الصواعق، وتساقطت حبات برد ضخمة.