5 قتلى إثر إعصار في مدينة قوانغتشو جنوبي الصين (فيديو)

وحذرت السلطات المعنية من خطر الإعصار على مناطق أخرى في المدينة، وسط تقارير غير مؤكدة بأن إعصارا ثانيا ضرب منطقة أخرى في قوانغتشو بوقت لاحق بعد الظهر.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الصينية إن الإعصار وصل حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر إلى ضاحية بايون في قوانغتشو، وهي مدينة مترامية الأطراف ومركز صناعي قرب هونغ كونغ.