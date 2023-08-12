فندق "كوباكابانا بالاس" رمز الفخامة البرازيلية يحتفل بعامه المئة

يصادف الثالث عشر من آب/أغسطس الذكرى المئوية الأولى لتدشين فندق كوباكابانا الأيقوني الفخم (كوباكابانا بالاس) في ريو دي جانيرو، المبنى الناصع والمواجه للمحيط الأطلسي الذي استحال رمزاً للفخامة والسحر في البرازيل.

ففي 13 آب/أغسطس 1923، أحدثت النجمة الفرنسية ميستانغيت ضجة كبيرة عند تدشين هذا الموقع.

ومنذ ذلك الوقت، تجوّل العشرات من نجوم العالم ورؤساء أو ملوك الدول في الصالات الفخمة أو الأجنحة السحرية أو الشرفة الشهيرة في الفندق بإطلالتها الخلابة على شاطئ كوباكابانا المشهور عالمياً.

وقال المدير العام للفندق الفخم أوليسيس ماريروس لوكالة "فرانس برس"، إن هذا الموقع "هو أكثر من مجرد فندق، إنه مؤسسة".

وتعرض صور مشاهير كثر في معرض بالفندق، أُعدّ خصيصاً للاحتفال بالذكرى المئوية، في ممر يطل على صالة كبيرة.

ومن هؤلاء المشاهير، جوزفين بيكر، بوب مارلي، فريدي ميركوري، مادونا، والت ديزني، بريجيت باردو، روبرت دي نيرو، نيلسون مانديلا، الملكة إليزابيث الثانية.