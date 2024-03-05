المخرج جود سعيد: ميزانيات الأفلام السورية "مضحكة"

انتقد المخرج السوري جود سعيد المؤسسة العامة للسينما والقائمين على صناعة الثقافة في سوريا، واصفًا ميزانيات الأفلام الممولة من القطاعين العام والخاص بأنها "مضحكة".

جاء ذلك في تصريحات له ضمن برنامج "دردشة بودكاست"، قال فيها، إن "السينما قُتِلَت في سوريا منذ نهاية السبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، وذلك لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، نتيجة غياب القطاع الخاص الذي له علاقة بالشكل الاقتصادي للدولة.

وأشار إلى أن السبب الآخر هو أحداث الثمانينيات التي منعت التجمُّعات، واستمر الخوف بعدها من الاجتماع في صالات السينما والمسرح وغيرهما.

ومن الأسباب الأخرى التي أظهرها سعيد، أن صعود التلفزيون في النصف الثاني من التسعينيات جعل الناس "تنكفئ عن الذهاب إلى الصالات، وتستمد متعة الفرجة من الشاشة الصغيرة"، مشيرا إلى أن الوضع زاد صعوبة مع "فورة وسائل التواصل الاجتماعي" منذ بداية الألفية الجديدة.

وعند سؤاله حول أثر الدراما التلفزيونية على السينما، أجاب بأنه لا يلوم الدراما التلفزيونية وإنما يلوم القائمين على صناعة الثقافة والسينما في سوريا، "فهي لم تُجهِّز أرضية لصناعة الفن بالمعنى المعرفي للكلمة".

وقال: كنت أتمنى وجود سينما تجارية تنتج أفلاماً تصل إلى ثلاثين فيلماً في السنة، وتحقق نسبة حضور جماهيرية؛ لأنها ستمنح الأفلام الجادة ما يقارب العشرين بالمئة من جمهورها الساعي لمتعة الفرجة الحقيقية.

وأوضح سعيد أن دور المؤسسة العامة للسينما هو دعم مشاريع الهوية الفنية، أي دعم ما سيبقى في الذاكرة، عن طريق البحث في ما نعيش، مع أسئلة كبرى وموضوعات تطرح هوية هذا المجتمع، وذلك يشبه ما يقوم به المركز الوطني للسينما في فرنسا (CNC).

أما دعم مشاريع الترفيه السينمائية، كما أسماها سعيد، فهو مسؤولية القطاع الخاص بالدرجة الأولى، مضيفاً أنه "في ظل غياب أي منتج سينمائي آخر غير المؤسسة العامة صرنا نطالبها بفيلم نتسلى به، لكن لا يجوز لمؤسسة ممولة من الشعب أن تقدم ترفيهاً بحتاً".