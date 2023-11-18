مسلح يقتحم مستشفى ويقتل شخصا في الولايات المتحدة

أقدم مسلح على قتل حارس بالرصاص بعد أن اقتحم بهو مستشفى للأمراض النفسية في ولاية نيوهامبشير الأمريكية، الجمعة، لكن أحد أفراد الشرطة أطلق النار عليه فأرداه قتيلا، وفقا لما ذكره الكولونيل بشرطة الولاية مارك هول.

وحسب "هول"، لم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر.