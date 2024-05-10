بسبب شادن فقيه.. نقابة الممثلين في لبنان تهاجم "ستاند آب كوميدي"

هاجمت نقابة الممثلين في لبنان حلقات "ستاند آب كوميدي"؛ على خلفية الأزمة التي تسببت بها شادن فقيه مؤخرا، وإساءتها إلى الدين في أحد عروضها.

وأكد نقيب الممثلين، نعمة بدوي، لـ"إرم نيوز" أن البيان جاء استنكارا لمحتوى عرض شادن فقيه المسيء.

وأصدرت "الممثلين" بيانا صحفيا حصل "إرم نيوز" على نسخة منه جاء فيه: "بعد انتشار موجة ما يسمى ستاند آب كوميدي على صعيد واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي منها ما هو على مستوى فني مقبول، ومنها مع الأسف ما هو دون المتدني من قبل بعض الأشخاص الطارئين المنتحلين صفة ممثلين، والذين يتناولون مواضيع تمس الذوق الفني، وتسيء إلى المعتقدات الاجتماعية والدينية".

وأضافت النقابة في بيانها: "وكأننا أمام سياسة تحطيم المجتمعات تحت راية الحرية، هذه وقاحة وإسفاف وليست حرية".

وتابعت: "أمام هذه الموجة نرانا مضطرين كنقابة أن نستنكر كل ما يتناوله هؤلاء الدخلاء المنحطون، ونعلن أننا براء من كل ما يسيء إلى الذوق العام والمعتقدات.

وطالبت النقابة وسائل الإعلام بعدم إتاحة الفرصة لهؤلاء للظهور على شاشاتهم وإدخالهم بيوت اللبنانيين عنوة وبالإكراه.