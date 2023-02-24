شقيقتان توأم بفرق هائل في الطول تحققان شهرة عالمية

بعدما نالت شقيقتان توأم شهرة محلية في اليابان، بسبب الفرق الهائل في الطول بينهما، وصلتا أخيراً للعالمية.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، فإن الشقيقتين يوشي وميتشي كيكوتشي، 34 عامًا، من مدينة أوكاياما باليابان، تختلفان في الطول بفارق يبلغ 75 سنتيمترًا.

ويصل طول يوشي إلى 162.5 سنتيمتر، بينما يبلغ طول شقيقتها التوأم ميتشي 87.5 سنتيمتر، وجعلهما ذلك متميزتين جدًا في مجتمعهما المحلي.

وهذا الأسبوع، منحتهما موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقب أكبر فرق طول في العالم بين شقيقتين توأم غير متطابقتين، ولا تزالان على قيد الحياة.