شقيقتان توأم بفرق هائل في الطول تحققان شهرة عالمية
بعدما نالت شقيقتان توأم شهرة محلية في اليابان، بسبب الفرق الهائل في الطول بينهما، وصلتا أخيراً للعالمية.
وبحسب وسائل إعلام يابانية، فإن الشقيقتين يوشي وميتشي كيكوتشي، 34 عامًا، من مدينة أوكاياما باليابان، تختلفان في الطول بفارق يبلغ 75 سنتيمترًا.
ويصل طول يوشي إلى 162.5 سنتيمتر، بينما يبلغ طول شقيقتها التوأم ميتشي 87.5 سنتيمتر، وجعلهما ذلك متميزتين جدًا في مجتمعهما المحلي.
وهذا الأسبوع، منحتهما موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقب أكبر فرق طول في العالم بين شقيقتين توأم غير متطابقتين، ولا تزالان على قيد الحياة.
وذكر متحدث باسم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أنه تم قياس طول هاتين الشقيقتين ثلاث مرات في اليوم وذلك في الصباح ووقت الظهر وفي المساء، بحضور طبيب مختص للتأكد من دقة القراءات، وبعد ذلك حصلتا على هذا اللقب.
وولدت يوشي وميتشي، في 15 أكتوبر1989، نتيجة تخصيب بويضتين منفصلتين.
وكانت الفحوصات الطبية كشفت عن أن ميتشي تعاني من اضطراب في العظام، يمنعها من النمو الطبيعي.
ووفق وسائل إعلام يابانية، فإن ميتشي تعيش الآن في منزل عائلتها، وتقضي معظم وقتها في المساعدة بشؤون العائلة وصناعة أقمشة الدانتيل، بينما انتقلت يوشي للعيش في منزل مستقل.
وتحدثت ميتشي لوسائل إعلام يابانية، أنها كانت دائمًا تشعر بالخجل وعدم الأمان بسبب مظهرها، حتى قرأت عن الراحل النيبالي، شاندرا بهادور دانغي، والشهير بأقصر رجل في العالم، والذي ألهمها في السعي لتحقيق لقب عالمي.
وقالت ميتشي إنها لطالما كانت تواجه صعوبة في التعامل مع محيطها لكونها تعاني من قصر القامة، وأكثر ما يزعجها أنها لا تستطيع الوصول بسهولة إلى صنابير المياه لغسل يديها.
وتختلف الشقيقتان في الطباع، وتتشاجران في بعض الأحيان، وبينما تحب ميتشي ارتداء الملابس الوردية، تميل يوشي إلى الألوان الداكنة، وتبكي ميتشي بسهولة، لكن يوشي تغضب بسرعة.
ورغم ذلك، تدافع الشقيقتان عن بعضهما وقت الحاجة.
وذكرت ميتشي موقفًا عن ذلك بالقول إنها تعرضت للتنمر في فصلها بالمدرسة، وكانت يوشي تدرس في فصل مختلف وهربت لإنقاذها.
وعن حصولهما على لقب موسوعة غينيس، كشفت الشقيقتان أنهما بهذا اللقب تريدان دعم الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية للحديث عن أنفسهم.