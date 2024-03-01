منذ 13 عاما.. طائر لقلق يتردد على صياد تركي سنويا (صور)
للعام الثالث عشر، تعود أنثى طائر اللقلق "ياران" مجددًا لتحط على قارب الصياد التركي آدم يلماز، رغم المسافات الشاسعة التي قطعتها عبر القارات.
وحطّت اللقلق ياران على مركب الصياد يلماز في بحيرة "أولوبات" بولاية بورصة شمال غرب تركيا، وفاءً منها للصداقة المديدة بينهما، بحسب وكالة الأناضول.
وقال رئيس بلدية كاراجاي باي، علي أوزكان، في حديث للصحفيين، إنه زار الصديقين الصياد يلماز واللقلق ياران وهنأه بقدوم صديقته.
وأفاد أوزكان بأنّه بإمكان الجميع مشاهدة عش أنثى اللقلق ياران عبر الإنترنت مباشر، وأنهم يعتزمون وضع شرائح تتبع على فراخها.
وتعود جذور قصة الصداقة الفردية إلى 13 عاما، عندما كان آدم يلماز يصطاد السمك على متن مركبه في بحيرة أولوبات، حيث تفاجأ بإحدى اللقالق تحط على مركبه.
وحول تلك اللحظات، قال يلماز: "تفاجأت عندما رأيت اللقلق؛ لأنها في العادة لا تحط على المراكب، شعرت بأنها جائعة وأخرجت السمك من الشباك ورميته نحوها، وبعدها بدأت تأتي إلى مركبي كل صباح".