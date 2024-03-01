منذ 13 عاما.. طائر لقلق يتردد على صياد تركي سنويا (صور)

للعام الثالث عشر، تعود أنثى طائر اللقلق "ياران" مجددًا لتحط على قارب الصياد التركي آدم يلماز، رغم المسافات الشاسعة التي قطعتها عبر القارات.

وحطّت اللقلق ياران على مركب الصياد يلماز في بحيرة "أولوبات" بولاية بورصة شمال غرب تركيا، وفاءً منها للصداقة المديدة بينهما، بحسب وكالة الأناضول.