رسالة مؤثرة للفنانة الكويتية زينب بهمن على فراش المرض (فيديو)
تفاعل طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة الكويتية زينب بهمن، بعد ظهورها على سرير المستشفى وهي في حالة تعب شديد.
وظهرت "بهمن" في مقطع فيديو متداول، وهي توجه رسالة من على فراش مرضها، تؤكد فيها "استحياءها من طلب الدعاء لها بالشفاء"، مقارنة بما يحدث في العالم الآن.
وأضافت أنها "تخجل من طلب الدعاء، أو أن تظهر بمظهر الشخص المتألم، أمام ما يحدث في الدنيا"، واصفة كل ما يحدث من أحداث عالمية بـ"المرعبة".
وأثارت كلمات الفنانة الكويتية، تعاطفًا واسعًا، بين متابعين، داعين لها بالشفاء.
ووفق ما تداوله متابعون، فإن زينب بهمن تعرضت لمشكلة في الأمعاء، بسبب التفافها على بعضها البعض، واضطرت لإجراء عملية جراحية لإزالة 70 سم منها.