رسالة مؤثرة للفنانة الكويتية زينب بهمن على فراش المرض (فيديو)

وأضافت أنها "تخجل من طلب الدعاء، أو أن تظهر بمظهر الشخص المتألم، أمام ما يحدث في الدنيا"، واصفة كل ما يحدث من أحداث عالمية بـ"المرعبة".

وأثارت كلمات الفنانة الكويتية، تعاطفًا واسعًا، بين متابعين، داعين لها بالشفاء.

ووفق ما تداوله متابعون، فإن زينب بهمن تعرضت لمشكلة في الأمعاء، بسبب التفافها على بعضها البعض، واضطرت لإجراء عملية جراحية لإزالة 70 سم منها.