لبنان.. توقيف متورطين في الاعتداء على قاصر أقدم على الانتحار

كشف بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي في لبنان عن توقيف المزيد من العناصر المتورطة في قضية الاعتداء على قاصر أقدم على الإنتحار في الأول من مايو الماضي.

وأشار البيان إلى أنه تبين من خلال المتابعة والتّحقيقات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائية، أن القاصر كان قد تعرّض للاغتصاب من قبل رجل من مواليد عام 1979 يحمل الجنسية اللبنانية، ملقّب بـ"APPO" ويملك محلًّا للألبسة في منطقة برج حمّود.

وأوضح البيان أن الضّحيّة تلقّى 3 رسائل صوتيّة عبر تطبيق "واتس أب" تضمّنت تهديدات أرسلها رفيقه القاصر بواسطة جهاز خلوي عائد لقاصر. وأن الأخير هو من استدرج رفيقه الضّحيّة إلى محلّ الألبسة، وذلك بعد أن تعرّض سابقًا، بدوره، للاغتصاب والابتزاز من قبل شخص ملقّب بـ "ستيفين"، و"APPO".

وأشار البيان إلى أن الضّحيّة كان قدّ تعرّض للابتزاز من قِبل الملقّب بـ "ستيفين".

وشدد البيان على أنه تمّ توقيف كل من ورد اسمه أعلاه، باستثناء "ستيفين"، المتواجد خارج البلاد، والذي عُمِّم بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقّه، وأودع الموقوفون القضاء المختص.