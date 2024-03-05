الظهور الأول للأميرة كيت ميدلتون بعد الخضوع لعملية جراحية (صور)

وابتعدت كيت عن الأضواء أثناء فترة تعافيها من جراحة في البطن، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تظهر فيها منذ احتفالات عيد الميلاد في ساندرينجهام مع عائلتها.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم برؤية الأميرة بكامل عافيتها، خصوصًا بعد تداول أخبار عن تراجع صحتها ودخولها في غيبوبة.

وفيما يتعلق بالتطورات الصحية للدوقة، أكد متحدث باسم قصر كنسينغتون مؤخرًا أن كيت تتلقى الرعاية اللازمة وتخضع لمراقبة دقيقة من قِبل الأطباء الملكيين، مشيرًا إلى أن عودتها إلى الأعمال العامة ستكون في عيد الفصح، أي بعد نحو شهر من الآن.