العراق يبدأ تطبيق قرار منع دخول المشروبات الكحولية للبلاد

بدأت السلطات العراقية، اليوم السبت، تطبيق قرار يمنع دخول المشروبات الكحولية إلى البلاد، وفق ما أفاد بيان رسمي.

وقالت الهيئة العامة للجمارك العراقية في بيان، إنها "وجهت كافة المناطق والمراكز التابعة لها بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

وأثار تفعيل قانون "واردات الدولة" المقر عام 2016، والمتضمن منع استيراد وتصدير وبيع المشروبات الكحولية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من انتشار المخدرات.