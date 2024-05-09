شريف سلامة: فيلم "أسد أسود" نقلة نوعية ومحمد دياب لديه رؤية فريدة

يُشارك الممثل المصري شريف سلامة في بطولة فيلم "أسد أسود"، الذي يعود به المخرج محمد دياب للإخراج السينمائي في مصر بعد غياب سنوات.

ومن المتوقع أن يكون الفيلم أحد أهم الأفلام السينمائية المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر هذا العمل هو الأول للمخرج المصري بعد عودته من الخارج وتقديمه رائعة دراما "MARVIL" العالمية بمسلسل Moon Knight.

وكشف شريف سلامة، في حديث لـ"إرم نيوز"، عن حضوره خلال هذا العمل بدور مختلف تمامًا عن كافة الأدوار التي ظهر بها خلال مسيرته الفنية، معتبرًا الدور نقلة نوعية في مسيرته، من حيث اختلافه وحداثة الشخصية الدرامية التي يقدمها خلال الأحداث، والتي رفض الحديث عنها حفاظا على خصوصية التجربة السينمائية التي ما زالت قيد التصوير الآن.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج محمد دياب، مبينا أنه "يملك رؤية سينمائية فريدة ومميزة تضيف لأي ممثل يُشارك معه بأعمال تمثيلية".

وتحدث الفنان المصري عن حضوره في الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"، الذي عرض في رمضان المنصرم، وما حمله العمل من قضايا أسرية، قائلا: "المسلسل تطرق للكثير من القضايا الأسرية الهامة التي يجب الالتفات لها من الآباء والأمهات، خصوصا مع الأطفال في المراحل العمرية المبكرة، لقد باتت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من حياة جميع أفراد العائلة وبشكل يومي روتيني، وهذا الأمر يشكل خطرا على الأطفال ومن الضروري الالتفات للأبناء وتوجيه النصائح وتدقيق النظر صوب اهتماماتهم وعواطفهم في هذه المرحلة العمرية بالتحديد؛ لذا شعرت بقيمة ورسالة المسلسل التوعوية منذ بداية التحضير للعمل، ولقد شهدت أحداث الجزء الثاني تطوًرا كبيرًا في الأحداث بناء على القصة الرئيسة التي تم طرحها في الجزء الأول في العام الماضي، واستكملنا المشروع بجزء ثانٍ في رمضان الماضي".

وبسؤاله عن التلامس بين شخصيته في الواقع ودوره في المسلسل، قال: "لا تشابه بين دوري في العمل وشخصيتي الواقعية، لكن قد تتلامس الشخصيتين في بعض النقاط وهذا أمر طبيعي، حيث إن شخصية أحمد خلال أحداث المسلسل تتمتع بالمسؤولية العائلية وهذا أمر يتلامس مع شخصيتي الواقعية، إلى جانب أنه إنسان صادق ومخلص ولديه الكثير من الصفات الإيجابية الموجودة في الكثير من الرجال ممن لديهم المسؤولية تجاه أسرهم، لقد أحببت الشخصية خلال أحداث المسلسل بكل تفاصيلها ومنذ أن كانت في مرحلة الكتابة قبل انطلاق الجزء الأول من العمل، فـ(أحمد) شخص إيجابي لديه دور مجتمعي تجاه أسرته يتحمله ويعبر عن الكثير من الرجال على أرض الواقع".

وأوضح رأيه بخصوص تقديم دراما الأجزاء قائلا: "طالما أن الأحداث تتحمل تقديم أجزاء أخرى من المشروع الأساسي فليس هناك ما يعوق تنفيذ ذلك، على الرغم من التخوف من المغامرة لتقديم جزء ثانٍ في بداية عرض المشروع عليّ إلا أنني كنت واثقا من البداية بالجهة المنتجة والمخرج خالد الحلفاوي وكذلك في النص الذي يتحمل تقديم جزء جديد بأحداث متطورة ومواكبة لما جاء في الجزء الأول، أصداء العمل إيجابية للغاية منذ بداية عرض الجزء الثاني وهذا ما حدث أيضا وقت عرض الجزء الأول، سعدت للغاية بالتجربة وبالحضور وسط كافة صناع المسلسل الذي أشعرني بطاقة إيجابية كبيرة خلال الكواليس ووقت تصوير مشاهدي فيه".

وتابع قائلا: "كان لدي تحدٍّ كبير في داخلي منذ بداية العمل على الجزء الأولى وظل هذا الشعور مرافقا لي بمجرد العلم على جزء ثانٍِ، وهو الواقعية في التمثيل من حيث المشاعر الإنسانية التي حملها دور الأب وعلاقته بأبنائه وزوجته ومن حوله وسط الكثير من المسؤوليات التي يعيشها أحمد خلال الأحداث، كل ذلك كان بحاجة للبساطة في التعبير والاحساس بطبيعة الدور ومدى التطورات التي طرأت عليه خلال أحداث الجزء الثاني، كان حاضرا من البداية، كما أن الظروف الخاصة بتصوير العمل والكواليس ساعدتنا كثيرا في التناغم فيما بيننا، ولأن الشخصية تتلامس مع واقع الكثير من الرجال والعمل ككل أيضا يناقش قضايا مجتمعية وأسرية قريبة وتشبه الناس في الواقع فكانت المسؤولية على عاتقي صعبة، في القدرة على إيصال مشاعر وتعبيرات الدور والحمد لله نجحت في ذلك ولمست الأمر من خلال ردود الأفعال الإيجابية والأصداء حول العمل منذ بداية عرضه في رمضان الماضي".

وفي نهاية الحديث، تحدث شريف سلامة عن نظرته للمنافسة بشكل صحي من منظور إفادة المشاهد وإثراء ثقافته بتقديم نوعيات مختلفة من الدراما خلال الموسم الواحد وطوال العام، حيث أشار إلى أنه لا يهتم بالفكر التنافسي على الإطلاق، ويركز على خطواته الفنية وأدائه وفق ما يضيف له ولمسيرته الفنية من أدوار وأعمال فنية.