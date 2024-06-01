سيلفي غير متوقع مع ولي العهد يحوّل فتًى سعوديًا إلى نجم (فيديو)

وكتبت إحدى المدونات في موقع "إكس" حيث جذب الفيديو والصور، سيلاً من التعليقات، "نقدر نقول إنه هذا الشخص تم تصنيفه كأحد الأشخاص الاكثر حظاً لعام 2024".

واستغل كثير من جمهور المباراة الذي جلس في أماكن قريبة من المنصة التي تواجد فيها محمد بن سلمان، وجود الأمير لالتقاط صور له، والترحيب به، وبادلهم بدوره التلويح بيده مع صعوبة وصول الصوت بسبب هتافات المشجعين.

وأقيمت المباراة التي جمعت الهلال والنصر، على ملعب الجوهرة في مدينة جدة، وبعد مباراة ماراثونية تم تمديدها لشوطين إضافيين وضربات الجزاء، خطف الهلال الكأس وسط بكاء قائد النصر كريستيانو رونالدو.