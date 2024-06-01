سيلفي غير متوقع مع ولي العهد يحوّل فتًى سعوديًا إلى نجم (فيديو)
أصبح فتى سعودي نجماً بشكل مفاجئ، بعدما استدعاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لالتقاط صورة سيلفي معه بشكل غير متوقع.
وبدأت القصة عندما لاحظ بن سلمان أحد المشجعين في نهائي كأس الملك يحاول التقاط سيلفي معه من مسافة بعيدة مستغلاً حضور الأمير للمباراة، ليطلب من مرافقيه دعوته للمنصة التي يجلس فيها والتقاط صورة عن قرب.
وتحقق للفتى بالفعل أكثر من ذلك السيلفي البعيد، فبعد عدة صور التقطها مع ولي العهد السعودي أصبح نجمًا في مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده.
وكتبت إحدى المدونات في موقع "إكس" حيث جذب الفيديو والصور، سيلاً من التعليقات، "نقدر نقول إنه هذا الشخص تم تصنيفه كأحد الأشخاص الاكثر حظاً لعام 2024".
واستغل كثير من جمهور المباراة الذي جلس في أماكن قريبة من المنصة التي تواجد فيها محمد بن سلمان، وجود الأمير لالتقاط صور له، والترحيب به، وبادلهم بدوره التلويح بيده مع صعوبة وصول الصوت بسبب هتافات المشجعين.
وأقيمت المباراة التي جمعت الهلال والنصر، على ملعب الجوهرة في مدينة جدة، وبعد مباراة ماراثونية تم تمديدها لشوطين إضافيين وضربات الجزاء، خطف الهلال الكأس وسط بكاء قائد النصر كريستيانو رونالدو.