خالد يوسف: أحمد العوضي فنان مجتهد وزينة ملتزمة

كشف المخرج المصري خالد يوسف كواليس فيلم "الإسكندراني"، الذي عاد به إلى السينما بعد غياب طويل، لافتًا إلى أن بطل الفيلم أحمد العوضي دؤوب ومجتهد، والفنانة زينة ملتزمة عكس ما يُقال عنها.

وأضاف خالد يوسف خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON" المصرية: "السبب الذي دفعني لعدم التردد في خوض التجربة هو أن الرواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، كما أن القصة تتعلق بمدينة الإسكندرية، وهي مدينة لها مكانة خاصة في قلبي".