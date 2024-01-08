خالد يوسف: أحمد العوضي فنان مجتهد وزينة ملتزمة
كشف المخرج المصري خالد يوسف كواليس فيلم "الإسكندراني"، الذي عاد به إلى السينما بعد غياب طويل، لافتًا إلى أن بطل الفيلم أحمد العوضي دؤوب ومجتهد، والفنانة زينة ملتزمة عكس ما يُقال عنها.
وأضاف خالد يوسف خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON" المصرية: "السبب الذي دفعني لعدم التردد في خوض التجربة هو أن الرواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، كما أن القصة تتعلق بمدينة الإسكندرية، وهي مدينة لها مكانة خاصة في قلبي".
وعن تقديمه لأحمد العوضي في أولى بطولاته السينمائية بيّن: "أحمد العوضي كنت أرى أنه موهوبٌ في المسلسلات التي شارك بها، لكنني شعرت أن طاقته الكامنة لم تخرج كاملة، والدراما لم تُظهر قدراته كاملة، فلديه موهبة ثقيلة، وأنا مؤمن بها، فهو أكثر ممثل لديه دأب تعاملت معه في تاريخي، ويعمل 48 ساعة في الـ 24 ساعة، ويقوم بتدريبات شاقة".
وتطرق المخرج المصري في حديثه إلى الفنانة زينة، مشيرًا إلى أنه يحب العمل معها، فهي تتطور بشكل كبير، وملتزمة للغاية بعكس ما يُقال عنها، وقدمت الدور على أكمل وجه، بحسب قوله.
وحول تصنيف الفيلم إلى أعمال الحركة "أكشن" أوضح المخرج المصري أنه لا يستطيع تصنيفه لذلك، فهو يحتوي على مشاهد حركة، ودراما، ورومانسية، وليس أكشن فقط.
وأوضح "يوسف" أن مشهد الاغتصاب بالفيلم قام بـ "تخفيفه" لشدة قسوته في السيناريو، حتى يتقبله الناس، مؤكدًا أنه يقصد رقابة الجمهور وليست الرقابة المؤسسية.
وفيلم الإسكندراني مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.