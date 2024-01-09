العثور على 700 بجعة نافقة بمحمية طبيعية في كازاخستان

أعلنت السلطات في كازاخستان، اليوم الثلاثاء، العثور على نحو 700 بجعة نافقة في محمية طبيعية تضم أنواعًا نادرة ومهددة بالانقراض.

وقالت وزارة الدفاع الكازاخستانية، إنه "في الفترة من 21 كانون الأول/ديسمبر إلى الثامن من كانون الثاني/يناير، عُثر على 675 بجعة نافقة في بحيرة كاراكول"، الواقعة في محمية طبيعية قرب بحر قزوين.

وبحسب الوزارة، فإن الطيور نفقت بسبب إنفلونزا الطيور، وجرى إرسال متخصصين إلى الموقع، فيما كان يُعثر على عشرات من طيور البجع النافق يوميًا.

وسبق أن أعرب الناشطون البيئيون مرات عدة عن قلقهم بشأن المشاكل البيئية في هذه المنطقة من غرب كازاخستان، بما في ذلك تلوث الهواء والماء، فضلاً عن التصحر.

وفي نهاية 2022، دعا الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، إلى الحفاظ على بحيرة كاراكول الاصطناعية، التي تشكلت خلال الحقبة السوفيتية بالمياه المصرفة من محطة سابقة للطاقة النووية، وتحولت، الآن، إلى محمية حيوانية يعيش فيها الكثير من الأنواع المحمية، مشددًا على أنه "من المهم الحفاظ على هذا الخزان الفريد. وإحدى المشاكل الملحّة للغاية في المنطقة هي التصحر"، في حين أن مستوى بحر قزوين، وهو أكبر بحر مغلق في العالم، يتناقص كل عام.