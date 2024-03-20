كريم عبدالعزيز يكشف سراً عن "الفيل الأزرق 3" (فيديو)

كشف الفنان المصري كريم عبدالعزيز، خلال استضافته في برنامج يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن سر يتعلق بالجزء الثالث من سلسلة "الفيل الأزرق".

وأكد كريم عبدالعزيز أنه يجري حالياً التحضير للجزء الثالث من الفيلم بالفعل، وسيكون خلال 6 أشهر، حيث أرسل لي المخرج مروان حامد النسخة الأخيرة من الرواية.

وقال إن الجزء الثالث سيكون أغرب كثيراً من الجزئين الأول والثاني، فقد تخيلت أن المؤلف سيأخذ من الجزئين ويكمل الثالث، إلا أنني تفاجأت بأنه أخذ "ربع سطر" منهما وانطلق إلى عالم غريب جداً.

تواصلت مع المخرج مروان حامد وعبرت له عن أمنيتي بالعمل معه، وبعد شهر أرسل لي رواية لأحمد مراد، وأصبت بالذهول بسبب مضمونها وطريقة كتابتها، وسألت مراراً نفسي هل أقوم بتنفيذ الفيلم.

وقررت أن أخوض المغامرة فوجدت مروان حامد وقد فتح لي باباً في التمثيل أخرجني من الصندوق، لأقوم بعمل غير الذي اعتاد عليه الجمهور.

وأكد أنه رغم عدم سوية شخصية بطل الفيلم، كونه يشرب المخدرات والخمور وتسبب في مقتل ابنته، إلا أنني أحببت الشخصية، وصدمني رد فعل وإعجاب الجمهور.

صدمت من عرض الفيلم في العيد وجمهور هذا الموسم مختلف حيث يبحث عن الضحك والكوميديا، وعلى مدار 3 ساعات بدون أغنية أو كوميديا ويحقق فيلم رعب هذا النجاح فكان الأمر مذهلاً بالنسبة لي.

كنت خائفاً من الجزء الثاني أكثر من الأول، رغم نجاحه الكبير أيضاً على غرار الجزء الأول، إلا أن تجربة سلاسل الأفلام العالمية مثل "التجربة المستحيلة" و"بات مان" و"غودزيلا" وغيرها، منحتني الثقة.