شيف "كريس هيمسوورث" يكشف سر رشاقة نجم مارفل
كشف الشيف الخاص ببطل أفلام مارفل "كريس هيمسوورث" أن النجم يتبع حمية البحر الأبيض المتوسط مع تعديل بسيط يتضمن زيادة نسبة اللحوم، وتجنب الأطعمة المعلبة.
وقال الشيف "سيرجيو بيريرا"، الذي عمل مع هيمسوورث لأكثر من 10 سنوات لموقع news.com.au إن "بنية جسم كريس تحتاج للكثير من البروتين، خاصة أنه يمارس الرياضة بانتظام".
ومن المعروف أن الشيف بيريرا ساعد هيمسوورث على تعديل نظامه الغذائي للوصول إلى متطلبات أدواره السينمائية، أهمها شخصية "ثور" Thor في سلسلة أفلام "مارفل".
وأكد بيريرا "يحتاج بناء العضلات لتناول اللحوم المشوية والخضراوات، وللحصول على الدهون الجيدة، يجب إضافة الكثير من زيت الزيتون".
وعن علاقته الطويلة بالنجم الشهير، وضّح الشيف أنه بدأ العمل مع هيمسوورث بعد وقت قصير من فيلمه Thor الذي صدر عام 2011.
وأشار الشيف إلى أنه حصل على الوظيفة، بعد أن تواصلت معه زوجة هيمسوورث "إلسا باتاكي"، لمساعدة شريك حياتها على تناول الوجبات الصحية.
يذكر أن شعبية هيمسوورث نمت بفضل دوره في Marvel، والذي أعاد تقديمه في أفلام Avengers الأربعة، بالإضافة إلى 3 أفلام من Thor تم إصدارها في 2013 و2017 و2022.
فوائد نظام البحر الأبيض المتوسط
لطالما أشاد أخصائيو التغذية بحمية البحر الأبيض المتوسط باعتبارها "المعيار الذهبي" للأكل الصحي.
ويقول الأخصائيون إن هذه الحمية تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والزهايمر، بالإضافة إلى أنها تطيل العمر وتحسن الصحة العقلية، كما تساعد في الحفاظ على الوزن.
ويعطي نظام البحر الأبيض المتوسط الأولوية للخضراوات والفواكه والبقوليات والأسماك والحبوب الكاملة وزيت الزيتون ومنتجات الألبان باعتدال، بينما تُستهلك فيه اللحوم الحمراء بنسبة أقل، كما يجب على من يتبعه استهلاك الحد الأدنى أو تجنب الأطعمة المقلية والمعالجة والحبوب المكررة والدهون المشبعة والسكر.