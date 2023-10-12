شيف "كريس هيمسوورث" يكشف سر رشاقة نجم مارفل

وأكد بيريرا "يحتاج بناء العضلات لتناول اللحوم المشوية والخضراوات، وللحصول على الدهون الجيدة، يجب إضافة الكثير من زيت الزيتون".

وعن علاقته الطويلة بالنجم الشهير، وضّح الشيف أنه بدأ العمل مع هيمسوورث بعد وقت قصير من فيلمه Thor الذي صدر عام 2011.

وأشار الشيف إلى أنه حصل على الوظيفة، بعد أن تواصلت معه زوجة هيمسوورث "إلسا باتاكي"، لمساعدة شريك حياتها على تناول الوجبات الصحية.

يذكر أن شعبية هيمسوورث نمت بفضل دوره في Marvel، والذي أعاد تقديمه في أفلام Avengers الأربعة، بالإضافة إلى 3 أفلام من Thor تم إصدارها في 2013 و2017 و2022.