أشهر سوبرماركت في بريطانيا يطلق مبادرة لمحاربة السمنة

يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم الناتج عن الوزن الزائد إلى الملايين حول العالم، بعضهم ليسوا على علم بخطورة المشكلة والمضاعفات التي قد تترتب عليها.

وتشير التقديرات إلى أن الآلاف في بريطانيا تحديدًا يفقدون حياتهم بسبب مشاكل في القلب والدورة الدموية الناتجة عن السمنة وزيادة الوزن وعادات تناول الطعام غير الصحية.

ولهذا السبب أطلقت شركة "تيسكو" البريطانية، التي تمتلك سلسلة متاجر بقالة في المملكة المتحدة، مبادرة لتعزيز الصحة العامة من خلال شراكتها مع مؤسسة القلب البريطانية.

ومنذ الشهر الماضي، أصبحت تيسكو تقدّم مجموعة متنوعة من الوجبات الصحية والمعتمدة من قبل خبراء التغذية، والتي تتضمن أطعمة ذات تكلفة منخفضة ومكونات غنية بالفيتامينات والمعادن.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم تيسكو خدمة فحص ضغط الدم مجانًا في جميع أفرع صيدلياتها، والتي يتم تقديمها بواسطة صيادلة مدربين.

وأكدت الإحصاءات أن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تيسكو قد زادت بنسبة 340٪ خلال فبراير الماضي فقط، ما يدل على نجاح المبادرة.

وقالت تيسكو إنها تعمل بجدية على تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وإنها مهتمة بتشجيع عملائها على الاهتمام أكثر بصحتهم القلبية والاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة في متاجرها.