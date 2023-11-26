شنقيط.. "سوربون الصحراء" تخوض صراع البقاء

لكن هذه المدينة القديمة المحصّنة تشهد زحفا لكثبان الرمال التي باتت تغطّي بعض أشجار الفاكهة والمزارع المنتشرة هناك، مما يهدّد أيضا بدفن أجزاء من هذه الكنوز التي تعتبر جزءا من الذاكرة الشعبية الموريتانية.

وأثر الطقس سلباً، ولا سيما هبوب الهواء الجاف وتكاثر النمل الأبيض على هذه الأعمال الرائعة المكتوبة على جلد الماعز أو الإبل والورق الأصفر الذي يعود إلى العصور الوسطى، وبدأت هذه الأوراق تتشقق أو تُتلف جزئيا.

وتقع مكتبات شنقيط الستة عشرة، بين مباني العصور الوسطى بأبوابها الخشبية الكبيرة وبين أطلال المدينة، حيث يجد الباحثون صدى لتسلسل العائلات الموريتانية وصولا إلى القرن الرابع عشر ميلاديا، عندما بدأت المنطقة في ترسيخ نفسها كمدينة رائدة في التجارة عبر الصحراء، حيث كانت قبلة لتجار الملح أو الصمغ العربي أو التمور القادمين من مصر أو العراق أو المغرب.

ومنذ ذلك التاريخ عكف علماء المدينة على توثيق تراثها الشفوي عبر مخطوطات هي بمثابة الدّرر التي يقبل عليها التجّار، حتّى أنّ أحد سكان المنطقة يؤكد أنّ هناك رواية تقول إنّ "حبّ الكتب جعل الناس يستبدلون طبعة نادرة بثمنها ذهبا" بحسب ما نقلته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

ومن أشهر المكتبات في هذه المدينة مكتبة مولاي محمد ولد أحمد الشريف، وتمكنت عائلة الشريف من حفظ 1300 مرجع مخطوط، تتراوح موضوعاتها بين علوم الشريعة والفلك والرياضيات والشعر وغيرها، حيث كانت تُدار المدارس القرآنية.

كما قامت عائلة الهاموني بجمع المخطوطات بصبر على مرّ القرون، ولم تكتف هذه العائلة بشراء الأعمال النادرة التي مرت بشنقيط فحسب بل استغلّت قوافل الحجاج الذين تجمعوا على أبواب الصحراء للمغادرة إلى مكة، وأرسلوا الشباب للقيام بهذه الرحلة التي تستغرق ستة أشهر لنسخ أي مرجع مُتاح.

وفي نهاية القرن الثامن عشر، كانت هذه العائلة قد جمعت آلاف المجموعات الثمينة في المنزل الذي تحول إلى مكتبة، أو هو أشبه بـ "بنك معرفة" وهو مكتوب بالخطوط العربية المختلفة في العالم وقد تم تناقله من الأب إلى الابن وفقًا للعادات.

ويقول كهل أربعيني لصحيفة "لوفيغارو" وهو سليل هذه العائلة: "في العادة، يكون الأكبر في العائلة هو الذي يصبح الوصي على المخطوطات، ولكن مع العولمة وتطوّر الأمور تراجع الحماس بعض الشيء"، مضيفا: "ابني يدرس شهادة البكالوريا في نواكشوط، ولا أتمنى له أن يصبح مسؤولاً عن المكتبة، إنها ليست وظيفة، عليه أن يعيش حياته".

وبعد دراسته في العاصمة الموريتانية، عاد هذا الرجل الشغوف بالأدب وخاصة الشعر الكلاسيكي، إلى شنقيط ليصبح الوصي الجديد على كتب عائلة الهاموني، مع الحفاظ على وظيفته الحقيقية وهي مدير مستشفى محلي، أمّا معظم القيمين الآخرين في المكتبة فهم من المتقاعدين، ويحصلون على أجورهم إلى حد ما من قبل الأسرة والسياح الذين يزورون المكتبة من باب الاطلاع.