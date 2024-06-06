9 أخطاء تساعد اللصوص على سرقة منزلك

يمكن أن تؤثر الاحتياطات التي يتخذها الشخص عند مغادرة البيت بشكل كبير على أمن مكان إقامته، لذلك يشدد خبراء الأمن على أهمية معالجة نقاط الضعف لتقليل مخاطر دخول غير المصرح لهم والسرقة المحتملة.

وقد سلط تقرير نشره موقع huffpost الضوء على ضرورة تبني الممارسات التي تعزز أمن المنزل، ويؤكد الخبير السابق في فرقة الأسلحة الخاصة جين بيترينو أنه "من خلال معالجة نقاط الضعف هذه، يمكنك استعادة السيطرة وحماية منزلك بشكل أفضل ضد اللصوص".

وقد أوضح التقرير تسعة إجراءات حاسمة ينصح خبراء الأمن المنزلي بعدم القيام بها عند مغادرة المنزل، إلى جانب البدائل الموصى بها:

نشر مكان التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن تؤدي مشاركة مكان وجودك الحالي على منصات التواصل الاجتماعي إلى إبلاغ المتسللين المحتملين بغيابك عن غير قصد، مما يزيد من خطر السرقة. وبدلاً من ذلك، يقترح الخبراء الامتناع عن مثل هذه المنشورات إلى ما بعد العودة إلى المنزل.

إهمال قفل النوافذ والأبواب

يمثل الفشل في تأمين نقاط الدخول، بما في ذلك النوافذ والأبواب، دعوة مفتوحة للصوص. لذا، من المهم التحقق مرة أخرى من جميع نقاط الوصول والتأكد من تشغيل نظام الإنذار قبل المغادرة.

الحفاظ على روتين يمكن التنبؤ به

التقيد بجدول زمني للمغادرة والعودة الى المنزل بشكل يمكن التنبؤ به يمكّن المتسللين من التخطيط لعمليات الاقتحام بشكل أكثر فعالية. لذا يوصي الخبراء باتباع طرق وأوقات مختلفة للمغادرة لردع اللصوص المحتملين.

ترك الأدوات والسلالم بالخارج

يمكن للأدوات والسلالم المرئية أن تجذب اللصوص وتسهل الوصول غير المصرح به إلى نقاط الدخول في المستوى العلوي. بالتالي يُنصح بتخزين هذه الأدوات بشكل آمن لمنع إساءة استخدامها.

إضاءة الشرفة خلال النهار

تشير الشرفة المضيئة باستمرار خلال ساعات النهار إلى وجود منزل غير مأهول. يمكن أن يؤدي تنفيذ مؤقتات الإضاءة أو أنظمة الإضاءة التي يتم التحكم فيها عن بعد لإيهام اللصوص المحتملين أن المنزل مأهول.

تراكم البريد والطرود

تعد صناديق البريد الفائضة أو الطرود غير المستلمة من العلامات الواضحة على وجود منزل غير مأهول. إن طلب تعليق تسليم البريد والترتيب لإجراء فحوصات دورية للممتلكات يمكن أن يخفف من هذه المخاطر.

إهمال العناية بالعشب وإزالة الثلوج

يمكن أن تشير المروج الكثيفة أو الثلوج المتراكمة إلى وجود ملكية غير مراقبة، مما يجعلها أكثر عرضة للسطو. لذا فإن الاستعانة بالمساعدة أو بالجيران للحفاظ على المظهر الخارجي يمكن أن يردع المتسللين المحتملين.

"إخفاء" مفتاح تحت السجادة أو إناء الزهور

تعتبر أماكن الاختباء الشائعة للمفاتيح الاحتياطية معروفة لدى اللصوص، مما يعرض أمن المنزل للخطر. إن استخدام الأقفال الذكية أو إسناد المفاتيح الاحتياطية إلى أفراد موثوق بهم يعزز الإجراءات الأمنية.

ترك السيارة متوقفة في نفس المكان

يمكن للمركبة الثابتة في مكان ظاهر أن تشير إلى وجود منزل فارغ. لذا، يفضل أن يتم نقل السيارات المتوقفة مؤقتًا أو الترتيب للآخرين لاستخدامها لخلق انطباع باستخدامها من قبل أصحاب المنزل.

وبهذا، فإن تنفيذ هذه التدابير الأمنية الاستباقية يمكن أن يعزز سلامة منزلك ويقلل من احتمالية السطو. ومن خلال تبني ممارسات بديلة أوصى بها خبراء الأمن، يمكن لأصحاب المنازل تعزيز راحة البال وحماية ممتلكاتهم خلال غيابهم عن المنزل.