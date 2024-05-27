من هو الشاب العربي رافائيل حجار الذي ظهر مع حفيدة الرئيس الأمريكي؟
لفت شاب من أصول عربية يدعى رافائيل حجار، الأنظار مؤخراً، خلال ظهوره الساطع إلى جانب نتالي بايدن حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وحظى ظهور رافائيل إلى جوار نتالي (19 عاماً) باهتمام شديد من الإعلام الغربي، مثيراً تساؤلات بشأن أصوله وطبيعة الظروف التي جمعته بنتالي.
وكان رافائيل ونتالي قد ظهرا معاً، في أول عشاء رسمي بجمعها، خلال مأدبة رسمية أقامها الرئيس الأمريكي جو بايدن تكريماً للرئيس الكيني ويليام روتو في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.
وحضر العشاء اثنتان من حفيدات بايدن الأخريات، هما نعومي وفينيجان، وابنه نجله هانتر، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة منهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
وتقول صحيفة "تلغراف" البريطانية إن حجار كان، قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة، يقيم في بريطانيا وكان طالباً في مدرسة عامة في لندن.
والتحق رافائيل بمدرسة "ويذربي" الثانوية وتكلفتها 30 ألف جنيه إسترليني سنوياً في "وستمنستر"، ثم مدرسة "لاتيمر العليا" في "هامرسميث"، وتكلفتها 26 ألف جنيه إسترليني سنوياً.
ويُظهر الملف الشخصي لحجار على "لنكد إن" أنه كان لاعباً ضمن صفوف فريق (1st XV) للرجبي، بينما كان قائدًا لفريق الكريكيت، ولعب التنس في فئة زوجي الرجال.
وتم تسجيل حجار كلاعب رجبي في فريق جامعة بنسلفانيا لموسم 2023-24، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد لعب أي مباريات مع الفريق بالفعل.
ودرس الشاب الفيزياء والكيمياء والرياضيات، ويتضح من الملف كذلك أنه أجرى تدريباً مع شركة "دانون"، شركة الأغذية الفرنسية العملاقة، في باريس.
وتقول الصحيفة إن رافائيل ربما يكون على صلة قرابة بفارس حجار، وهو مصرفي يعمل لدى بنك "كريدي أجريكول" الفرنسي، والذي تبرع مراراً وتكراراً لمؤسسة لاتمر خلال سنوات مراهقته في المدرسة.
وبحسب الصحيفة، يتحدث حجار اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية بطلاقة، ويعرض حسابه على "إنستغرام" رمزاً تعبيرياً للعلم السوري، يليه العلمان الفرنسي والإنجليزي.
أما نتالي، فهي الابنة الكبرى لنجل الرئيس الراحل بو بايدن الذي توفي متأثراً بالسرطان عام 2015، وهي واحدة من أحفاد الرئيس السبعة.
ونتالي ليست أول قريبة رئيس أمريكي ترتبط بعلاقة مع شاب من بريطانيا، حيث يقال إن ماليا ابنة الرئيس السابق باراك أوباما، كانت على علاقة طويلة مع روري فاركوهارسون زميلها في جامعة "هارفارد".
والتحقت نتالي بجامعة بنسلفانيا، التي يزاملها فيها رفائيل، هذا العام، بعد تخرجها من مدرستها في ولاية "ديلاوير"، وكانت قد زارت الحرم الجامعي مع جدها الرئيس في عام 2022.
وتم تعيين الرئيس الأمريكي أستاذاً فخرياً في الجامعة عام 2017 وافتتح "مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية" في العام التالي.