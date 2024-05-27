من هو الشاب العربي رافائيل حجار الذي ظهر مع حفيدة الرئيس الأمريكي؟

لفت شاب من أصول عربية يدعى رافائيل حجار، الأنظار مؤخراً، خلال ظهوره الساطع إلى جانب نتالي بايدن حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحظى ظهور رافائيل إلى جوار نتالي (19 عاماً) باهتمام شديد من الإعلام الغربي، مثيراً تساؤلات بشأن أصوله وطبيعة الظروف التي جمعته بنتالي.

وكان رافائيل ونتالي قد ظهرا معاً، في أول عشاء رسمي بجمعها، خلال مأدبة رسمية أقامها الرئيس الأمريكي جو بايدن تكريماً للرئيس الكيني ويليام روتو في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وحضر العشاء اثنتان من حفيدات بايدن الأخريات، هما نعومي وفينيجان، وابنه نجله هانتر، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة منهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.