المغرب .. قبران تاريخيان يثيران الجدل في مراكش

من الصالحين

وجاء في تعريف الجماعة للقبرين، أنهما يعودان لشخصين من "الصالحين المغاربة"؛ أحدهما كان يهوديا يدعى موسى بن سندان، واعتنق الإسلام على يد الولي الصالح، عبد العزيز التباع دفين مراكش، وأحد رجالاتها السبعة، والمتوفي عام 1508 ميلادي زمن السّعديين.

والقبر الثاني يرقد فيه شخص يدعى أبو عبد الرحمن جمعة الرميلي، الذي ينتسب إليه حي الرميلة القريب من الضريح، وكان فقيها صالحا، وهو أحد تلامذة القاضي عياض، صاحب كتاب الشفاء، وهو من زمن المُوَحّدين.

انطمست معالمها

وقال الباحث والكاتب المراكشي، محمد آيت لعميم، إن "الحديث عن القبرين الموجودين بمحاذاة الشارع المقابل للكتبيين، واليوم يوجدان أمام مقهى في ركن الشارع المؤدي للرميلة ولحي القصور، لا بد من استحضار تاريخ المكان، الذي كان في السابق مأهولا بالسكان؛ فهناك حي كبير كان بالقرب من مسجد الكتبيين لم يعد له وجود اليوم".

وأوضح آيت لعميم، أن "وجود قبور بقيت شاخصة يؤكد أن المكان كانت به مقبرة، انطمست معالمها مع مرور الوقت، إذ لم يتم الفصل بين جانبي الشارع إلا في فترة الحماية "يقصد استعمار فرنسا للمغرب"، وإلا فإن الحي كان ممتدا من حومة الكتبيين إلى حي القصور على مسافة واسعة".

وأضاف الباحث، أن "القبرين الموجودين في مكان بلا ضريح ولا قبة على عادة البناء على الصالحين ، يوجد أيضا أمامهما ضريح الولية الصالحة زهراء بنت الكوش، التي كانت تربي مريداتها في ذلك الحي أيام الدولة السعدية، وذكر مؤرخون أن السلطان زيدان السعدي تقدم لخطبتها فرفضت الزواج منه".