الأمير ويليام يزور كنيساً في لندن لدعم الشباب اليهود (صور)
زار الأمير ويليام، الخميس، كنيساً في لندن، لدعم الشباب اليهود، مؤكداً أنه وزوجته كيت "يشعران بقلق بالغ إزاء تصاعد موجة معاداة السامية".
وتحدث الأمير ويليام مع الشباب اليهودي أثناء تواجده في كنيس "ماربل آرك اليهودي" في لندن، في زيارة كانت من المفترض أن تتم يناير الماضي بمناسبة "ذكرى الهولوكوست".
وتأجلت الزيارة المفترضة للكيس اليهودي بعد خضوع أميرة ويلز كيت ميدلتون لعملية جراحية في البطن.
وقال وليام: "لا مكان لمعاداة السامية والتحيز في المجتمع.. لقد قلتها من قبل وسأقولها مرة أخرى.. أريدكم جميعًا أن تعلموا أنه يمكنكم التحدث عن تجاربكم".
وجاءت زيارة ولي العهد البريطاني إلى كنيس "ماربل آرتش" الغربي، بعد أن دعا إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس "في أسرع وقت ممكن".
وقال في بيان، صدر أثناء زيارته للمقر الرئيسي للصليب الأحمر البريطاني في لندن، مؤخراً، إنه "من المهم إدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن في غزة".