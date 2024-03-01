الأمير ويليام يزور كنيساً في لندن لدعم الشباب اليهود (صور)

زار الأمير ويليام، الخميس، كنيساً في لندن، لدعم الشباب اليهود، مؤكداً أنه وزوجته كيت "يشعران بقلق بالغ إزاء تصاعد موجة معاداة السامية".

وتحدث الأمير ويليام مع الشباب اليهودي أثناء تواجده في كنيس "ماربل آرك اليهودي" في لندن، في زيارة كانت من المفترض أن تتم يناير الماضي بمناسبة "ذكرى الهولوكوست".