دونالد ترامب يصدم موظفي مطعم ويطلب 30 "ميلك شيك" (فيديو)

تصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عناوين الأخبار، بزيارة مفاجئة لمطعم Chick-fil-A في عاصمة ولاية جورجيا "أتلانتا"، حيث طلب 30 "ميلك شيك" (مخفوق حليب) للزبائن الحاضرين.

وظهر ترامب، وهو يتفاعل مع الموظفين والزبائن، في مطعم الوجبات السريعة الشهير الواقع في منطقة "فاين سيتي".

ورحب الحاضرون بالمرشح الجمهوري لمنصب الرئيس بحرارة، حيث أثنى على الموظفين، وشاركهم مزاحا خفيفا، معلقا على ثقب أنف أحد الموظفين، والذي أشار إليه على أنه "فني".

وبالإضافة إلى الميلك شيك، طلب ترامب أيضًا الدجاج، وقال لموظفي الاستقبال "سوف نعتني بالزبائن".

وتأتي زيارة ترامب للمطعم كجزء من حملة أطلقها لجمع التبرعات في باكهيد، بولاية جورجيا.