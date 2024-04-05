صلاح عبدالله يكشف موقفه من رامز جلال وبرامج المقالب (فيديو)

أكد الفنان المصري المخضرم صلاح عبدالله رفضه المشاركة في برامج المقالب نهائياً في السنوات الأخيرة، رغم أنه شارك في بعض منها لكنها كانت تتميز بالبساطة سابقاً، على حد قوله.

وقال صلاح عبدالله خلال استضافته في برنامج "حبر سري"، إن أهم ما يميز برامج المقالب حالياً أنها تعتبر "سبوبة" أي فيها فائدة مالية كبيرة، مؤكداً أنه رغم ذلك لا يمكنه المشاركة فيها.

وألمح إلى برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان من كل عام، مؤكداً أن فيه كل المصائب، حسب تعبيره، كاشفاً أنهم عرضوا عليه المشاركة فيه لكنه رفض.

وقال للمذيعة حين أشارت بمواربة لبرنامج رامز جلال إنهم حاولوا معه لكنه اعتذر بكل حب وأدب، وصفاً البرنامج بأنه "أكثر برنامج فيه مصائب وكوارث"، واصفاً رامز جلال بأنه "ابنه".

وأضاف أن البرنامج "سبوبة حلوة ولكن لا ينفع أن أشارك فيها، وكنت أتمنى ولكني لا أقدر على المشاركة فيها"، على حد تعبيره.