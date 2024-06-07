السعودية تدعو الحجاج لعدم رفع أي شعارات سياسية في الأماكن المقدسة
دعت السعودية أكثر من 1.2 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لعدم رفع أي شعارات سياسية خلال أداء موسم الحج في الأماكن المقدسة.
وقال وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، إن الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية، وإن المملكة تحرص على توفير الطمأنينة والخشوع كي يؤدي جميع الحجاج مناسكهم بكل أريحية.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي موسع شمل الاستعدادات المتنوعة للموسم، أن المواسم الماضية شهدت التزاماً عالياً بالتعليمات، وأن قيادة المملكة تحرص على أن يكون الحج فعلاً بأعلى مظاهر الخشوع والطمأنينة والروحانية.
وتصدر السعودية في كل عام قبيل بدء موسم الحج بشكل فعلي، تحذيرات مماثلة بعد أن شهدت مواسم سابقة رفع حجاج بعض الدول لشعارات سياسية قبل أن تمنعهم السلطات الأمنية السعودية.
وتقول السعودية كل عام، إن على حجاج بيت الله الحرام التفرغ لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية.
وتبدأ استعدادات موسم الحج الجديد في السعودية فور انتهاء الموسم السابق، حيث تعمل الكثير من القطاعات الأمنية والمدنية بشكل متناسق لإنجاز خطط معدة مسبقاً يهيمن عليها توفير الأمن وسلاسة التنقل وسهولة الحصول على الخدمات الصحية لأكثر من مليوني حاج.