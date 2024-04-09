كيف تفرق بين أوجاع القولون والمرارة؟
قد يصعب على البعض التفريق بين ما إذا كان مصدر الآلام أو الأعراض التي يشعرون بها، مشكلة في القولون أو في المرارة.
وبحسب موقع "ويب طب"، من الطبيعي أن تشعر بألم وانتفاخ في البطن بعد تناول وجبة دسمة، ربما يكون هذا الألم عابرًا بسبب الغازات والقولون، وربما يكون بسبب حصوات المرارة.
آلام القولون
يشعر الإنسان في ألم القولون بطرق مختلفة، إما يكون الألم على شكل انتفاخ أو امتلاء في منتصف البطن، أو في أسفل البطن، أو يكون الألم مزمنًا يذهب ويجيء.
وقد تتراجع حدة هذا الألم قليلًا عندما تتجشأ أو تطلق الريح أو تذهب إلى المرحاض، وربما يخف هذا الألم مع تغيير وضعية الجسم.
ويظهر الألم بعد تناول الطعام مباشرة، ويزداد عند تناول بعض أصناف الطعام، مثل البقوليات والألياف.
وإلى جانب ألم البطن وانتفاخه، يمكن أن تظهر أعراض أخرى في حال القولون العصبي، ومنها الإمساك أو الإسهال أو كلاهما، والحاجة المفاجئة للذهاب إلى المرحاض، وإطلاق الريح بكثرة.
آلام المرارة
هذا الألم يكون في الجزء الأيمن العلوي من البطن في العادة، ويمكن أن يكون في الوسط، وقد يكون مفاجئًا وشديدًا ويستمر بضع دقائق أو عدة ساعات.
ويمتد الألم في كثير من الأحيان إلى الظهر أو الأكتاف، ولا تتراجع حدته مع التجشؤ أو إطلاق الريح، ولا يهدأ مع تغيير وضعية الجسم.
ولا تشعر بالألم مباشرة بعد تناول الطعام، وإنما بعد مرور مدة بين ساعة أو ساعتين، وغالبًا ما يختفي وحده إلا إذا أصبحت الحالة متقدمة.
ويظهر ألم المرارة عند الصوم، أو تناول الوجبات الدهنية، أو عند نقصان الوزن بسرعة.
ومن الأعراض التي ترتبط بمشاكل المرارة، الغثيان والتقيؤ وتغير لون الجلد والجزء الأبيض من العين؛ بحيث تتغير إلى الأصفر، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة بسبب الحرارة وتغير لون البراز ليكون أفتح وتغير لون البول ليصبح أغمق.
مراجعة الطبيب
هناك حالات محددة، يجب مراجعة الطبيب عندها، ومنها إذا كان الألم شديدًا، وظهور الأعراض المميزة للمرارة وأصبحت الأعراض تتكرر كثيرًا، وأيضا إذا كانت الأعراض تمنعك من ممارسة أنشطتك اليومية، وأيضا إذا احتجت إلى مسكنات لتهدئة الألم.
وباختصار، فإن الفرق بين المرارة والقولون أنّ ألم المرارة يكون في الجزء الأيمن أو منتصف الصدر تحت الأضلاع ويمتد إلى الظهر والأكتاف، أما ألم القولون فيكون في منتصف وأسفل البطن.
ويخف ألم القولون مع التجشؤ والذهاب إلى المرحاض وتغيير وضعية الجسم، في حين لا يخف ألم المرارة إلا من تلقاء نفسه بعد عدة دقائق أو بضع ساعات.