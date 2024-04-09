كيف تفرق بين أوجاع القولون والمرارة؟

قد يصعب على البعض التفريق بين ما إذا كان مصدر الآلام أو الأعراض التي يشعرون بها، مشكلة في القولون أو في المرارة.

وبحسب موقع "ويب طب"، من الطبيعي أن تشعر بألم وانتفاخ في البطن بعد تناول وجبة دسمة، ربما يكون هذا الألم عابرًا بسبب الغازات والقولون، وربما يكون بسبب حصوات المرارة.

آلام القولون

يشعر الإنسان في ألم القولون بطرق مختلفة، إما يكون الألم على شكل انتفاخ أو امتلاء في منتصف البطن، أو في أسفل البطن، أو يكون الألم مزمنًا يذهب ويجيء.

وقد تتراجع حدة هذا الألم قليلًا عندما تتجشأ أو تطلق الريح أو تذهب إلى المرحاض، وربما يخف هذا الألم مع تغيير وضعية الجسم.

ويظهر الألم بعد تناول الطعام مباشرة، ويزداد عند تناول بعض أصناف الطعام، مثل البقوليات والألياف.

وإلى جانب ألم البطن وانتفاخه، يمكن أن تظهر أعراض أخرى في حال القولون العصبي، ومنها الإمساك أو الإسهال أو كلاهما، والحاجة المفاجئة للذهاب إلى المرحاض، وإطلاق الريح بكثرة.