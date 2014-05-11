منقذان بلجيكيان يغرقان لأجل "بجعة"

غرق منقذان بلجيكيان الجمعة خلال محاولتهما مساعدة بجعة عالقة في مياه أحد الانهار، على ما افادت السلطات يوم السبت.

و استنجد أحد السكان المحليين بمنقذين من فريق الإطفائية المسؤول عن المنطقة بعد رؤيته بجعة عالقة في منطقة تيارات قوية في بحيرة اورت قرب مدينة لياج .

ودخل أول منقذ إلى المياه لمساعدة الحيوان لكن التيارات جرفته، فتدخل زميله المتخصص بالغطس لانقاذه لكنه واجه المشكلة نفسها.

وقد تم اخراجهما من المياه من جانب إطفائي ثالث، وتم نقل المنقذين جميعاً إلى أقرب مستشفى في لياج بطائرة مروحية، حيث تبين أن المنقذ الأول توفي جراء نوبة قلبية على الأرجح أصابته في مياه البحيرة، كما أن المنقذ الثاني فارق الحياة بالمستشفى، بحسب وزيرة الداخلية جوال ميلكيه التي عزت بوفاة الضحيتين.