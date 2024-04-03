رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخGetty image

تركي آل الشيخ يكشف عن عرض مسرحي غريب ضمن فعاليات العيد‎

كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الأربعاء، عن عرض مسرحية غريبة في المملكة ضمن فعاليات عيد الفطر المقبل، حيث تندرج ضمن تصنيف الرعب رغم الكوميديا الحاضرة فيها.

وارتبطت عروض الرعب بأفلام السينما بشكل رئيس، ولها عشاقها الكثر، وعدد أقل من الأعمال الدرامية التلفزيونية، لكن من النادر أن يستخدم كتاب المسرحيات الرعب في نصوصهم التي تُعرض على الخشبة.

وقال آل الشيخ في إعلانه عن العرض الجديد "مسرحية الرعب الكوميدية عرس الجن تعرض على مسرح كلية الأصالة في الدمام ضمن #فعاليات_العيد من 14 إلى 18 أبريل 2024".

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ويقول القائمون على العرض، إن "عرس الجن" تجربة مسرحية مثيرة وتتضمن مفاجآت غير متوقعة، حيث تلعب إحدى الشخصيات دور "جنية".

لكن العرض المسرحي يوفر للحاضرين الضحك والتشويق أيضًا، حيث يسمح بدخول الأطفال من 11 سنة.

مسرحية عرس الجن
مسرحية عرس الجنالهيئة العامة للترفيه

ويشارك في العرض المسرحي كل من الفنانين: هبة الدري، عبدالرحمن العقل، أحمد فرج، حسين المهدي، يوسف الحشاش، جنى الفيلكاوي، أحمد النجار، محمد الكاظمي، وعبدالمحسن العمر.

وبدأت هيئة الترفيه بالإعلان عن عروض فعاليات العيد الذي يحل بعد نحو أسبوع، متضمنةً عروضًا مسرحية متنوعة.

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تركي آل الشيخ

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