تركي آل الشيخ يكشف عن عرض مسرحي غريب ضمن فعاليات العيد‎

كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الأربعاء، عن عرض مسرحية غريبة في المملكة ضمن فعاليات عيد الفطر المقبل، حيث تندرج ضمن تصنيف الرعب رغم الكوميديا الحاضرة فيها.

وارتبطت عروض الرعب بأفلام السينما بشكل رئيس، ولها عشاقها الكثر، وعدد أقل من الأعمال الدرامية التلفزيونية، لكن من النادر أن يستخدم كتاب المسرحيات الرعب في نصوصهم التي تُعرض على الخشبة.

وقال آل الشيخ في إعلانه عن العرض الجديد "مسرحية الرعب الكوميدية عرس الجن تعرض على مسرح كلية الأصالة في الدمام ضمن #فعاليات_العيد من 14 إلى 18 أبريل 2024".