استطلاع: ربع نساء بريطانيا "مخنثات"

كشف استطلاع جديد للرأي ببريطانيا، أن نسبة المخنثات في بريطانيا أصبحت واحدة بين كل أربع فتيات.

وأظهر الاستطلاع الصادم الذي نشرت نتائجه صحيفة "ديلي ستار" المحلية البريطانية أن 26.5% من سيدات المملكة المتحدة تعتبرن أنفسهن مخنثات، فيما أشارت 38% من المستطلعة آراؤهن إلى أنهن تمتعن مرة واحدة على الأقل بممارسة الجنس مع النوع نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النتيجة الصادمة يمكن تفسيرها بوساطة نجمات الفن والطرب، بما في ذلك الليدي غاغا(28 سنة) وجيسي ج (26 سنة) اللتين تشجعان الفتيات على اكتشاف ميولهن الجنسية.

شمل الاستطلاع عينة قوامها ألف سيدة واللواتي أجبن عن الأسئلة حول ميولهن الجنسية وعلاقات الحب المفضلة بالنسبة إليهن.